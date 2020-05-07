Глушаков прокомментировал госпитализацию Федуна из-за коронавируса

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Глушаков прокомментировал госпитализацию Федуна из-за коронавируса

Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков высказался по поводу госпитализации владельца "красно-белых" Леонида Федуна, который заразился коронавирусом.

"Леонид Арнольдович - сильный духом человек, закалённый, многое прошёл в жизни. Он обязательно справится и победит болезнь. Желаю ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Уверен, футболисты и болельщики "Спартака" тоже поддержат Федуна. Леонид Арнольдович многое сделал для клуба, поддержка красно-белой семьи для него будет важна и поможет быстрее вылечиться", - цитирует Глушакова "Р-Спорт".

Федуну месяц назад исполнилось 64 года, то есть он находится в зоне риска.

Бизнесмена положили в больницу планово - сейчас его жизни ничего не угрожает.

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