Глушаков прокомментировал информацию о конфликте с Каррерой



Капитан "Спартака" Денис Глушаков опроверг слухи о конфликте с главным тренером Массимо Каррерой.

"Не было никакого конфликта. Могли быть какие-то разногласия. Когда тренер что-то требует, мог ответить как капитан. Но мы всегда уважительно и профессионально относимся друг к другу, выслушаем и находим золотую середину. Слухи о конфликте в команде – больше шумиха, попытка конкурентов раскачать нашу лодку", – приводят слова Глушакова российские СМИ.

В этом сезоне 31-летний Глушаков провел за "Спартак" 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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