Глушаков прокомментировал итоги судебного заседания о разделе имущества между экс-супругами
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков в инстаграме снова высказался по поводу судебного заседания о разделе имущества между бывшей женой Дарьей.
"Да, денег выходит немало ей, действительно! И это для моих детей. Главное, чтобы советчики на той стороне всё это не отобрали у них. За ними не заржавеет - уже полтора года сценарии пишут и переписки левые монтируют и фабрикуют", - написал футболист.
Напомним, вчера, 28 ноября, суд постановил, что бывшей супруге футболиста достанется четыре квартиры, дом и более 100 млн рублей.
Дарья и Денис были в браке с 2009 года. У них две дочери - Валерия и Александра.
А еще: Глушаков высказался о решении суда увеличить сумму компенсации бывшей жене до 42 миллионов рублей| http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 28 ноября
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