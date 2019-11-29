Глушаков прокомментировал итоги судебного заседания о разделе имущества между экс-супругами

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков в инстаграме снова высказался по поводу судебного заседания о разделе имущества между бывшей женой Дарьей.

"Да, денег выходит немало ей, действительно! И это для моих детей. Главное, чтобы советчики на той стороне всё это не отобрали у них. За ними не заржавеет - уже полтора года сценарии пишут и переписки левые монтируют и фабрикуют", - написал футболист.

Напомним, вчера, 28 ноября, суд постановил, что бывшей супруге футболиста достанется четыре квартиры, дом и более 100 млн рублей.

Дарья и Денис были в браке с 2009 года. У них две дочери - Валерия и Александра.

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