Глушаков прокомментировал кризис в "Спартаке"
Фото инстаграм Дениса Глушакова
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился мыслями о происходящем в московском "Спартаке", за который он выступал с 2013 по 2019 год.
"Федуну необходимо попасть в точку с тренером. Ему нужен человек, который будет душой переживать за "Спартак", соберёт команду, будет иметь желание показывать стиль и подберёт людей с философией такого футбола. Хорошую команду можно сделать. В последнее время больно смотреть на "Спартак": как кричат фанаты, как переживают болельщики. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат, что нет результата. Всё ещё зависит от менеджмента. Кто-то приходит с желанием поднять "Спартак", кто-то – заработать на клубе. Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить... Сейчас "Спартак" не на своём месте", - сказал экс-капитан "красно-белых".
В текущем розыгрыше РПЛ "Спартак" идёт на девятом месте в таблице по итогам 13 туров.
С мая этого года "народную команду" возглавляет португалец Руй Витория, который сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско.
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