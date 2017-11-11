Глушаков прокомментировал обмен футболками с Месси

Хавбек сборной России Денис Глушаков прокомментировал обмен футболками с нападающим Аргентины Лионелем Месси.

"В стирку брошу постирать. Бывало такое, что я менялся и со мной менялись в перерыве футболками. Мы не договаривались. Просто попросил поменяться футболками, когда шли в раздевалки. Я не планировал" - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Напомним, что матч закончился победой сборной Аргентины со счетом 1:0.

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