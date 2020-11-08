Глушаков прокомментировал победный матч "Химок" с "Рубином"
Хавбек "Химок" Денис Глушаков прокомментировал победный матч 14-го тура РПЛ с "Рубином" (2:0).
По итогам этой встречи футболист был признан лучшим игроком встречи.
"Не могу сказать, что это была на 100% качественная игра с нашей стороны. Не всегда все получалось, были недочеты, но самое главное - это результат. Мы создали больше моментов, сыграли довольно дисциплинированно и закономерно выиграли. Команда настраивалась на победу, и то же самое говорил тренер - все понимали, что нужно обязательно набирать очки, учитывая наше турнирное положение. Мне кажется, нам удалось сегодня выполнить тренерскую установку - все ребята молодцы.
Конечно, рад, что забил свой первый гол за "Химки". В этом моменте был хороший прессинг на защиту "Рубина", мяч отскочил ко мне. Видел, что вратарь вышел из ворот - поэтому бил в подкате, так как уже не доставал до мяча. Бывают и такие голы - наверное, это футбольный бог наградил за усердие и работу.
Сейчас будет перерыв на матчи сборных, тренерский штаб запланировал четыре дня выходных для команды. Где-то накопилось напряжение определенное. Так что сейчас поеду домой к любимой, и это время проведем в спокойном режиме дома. А потом - с новыми силами будем готовиться к матчу с "Уфой", есть много над чем работать", - цитирует Глушакова Sport24.
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