Глушаков прокомментировал победу "Ахмата" в матче против "Крыльев Советов"

Теги денис глушаковахматкрылья советов

Глушаков прокомментировал победу "Ахмата" в матче против "Крыльев Советов"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков высказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (4:2). 

Ранее футболист был признан лучшим игроком встречи.

"Чем можно объяснить два таких разных тайма? Наверное, повлияла долгая пауза. Первый тайм - пока вкатились. Мы особо не играли товарищеские игры. У «Крыльев» их было две, у нас - одна. Поначалу мы не вошли в игру, пока раскачались… Во втором тайме взбодрились. И сами между собой поговорили, и с тренерами. Из-за этого, наверное, такой исход матча и второго тайма.

Во втором тайме мы переломили ход игры. Нам помогли физические данные, где-то мы были лучше готовы, чем "Крылья". Но это визуально, с моей точки зрения, на поле.

Мы выходим биться за победу в каждом матче. Концовка чемпионата будет интересной, так как каждый хочет выиграть и остаться в Премьер-лиге. Плотность в таблице серьезная", - сказал Глушаков в прямом эфире ютуб-канала РПЛ.

В текущем сезоне футболист участвовал в 18 матчах, забив 3 гола. "Ахмат" занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 23 балла.

Не пропустите: "Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом матче РПЛ после возобновления сезона| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль

"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов