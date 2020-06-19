Глушаков прокомментировал победу "Ахмата" в матче против "Крыльев Советов"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков высказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (4:2).

Ранее футболист был признан лучшим игроком встречи.

"Чем можно объяснить два таких разных тайма? Наверное, повлияла долгая пауза. Первый тайм - пока вкатились. Мы особо не играли товарищеские игры. У «Крыльев» их было две, у нас - одна. Поначалу мы не вошли в игру, пока раскачались… Во втором тайме взбодрились. И сами между собой поговорили, и с тренерами. Из-за этого, наверное, такой исход матча и второго тайма.

Во втором тайме мы переломили ход игры. Нам помогли физические данные, где-то мы были лучше готовы, чем "Крылья". Но это визуально, с моей точки зрения, на поле.

Мы выходим биться за победу в каждом матче. Концовка чемпионата будет интересной, так как каждый хочет выиграть и остаться в Премьер-лиге. Плотность в таблице серьезная", - сказал Глушаков в прямом эфире ютуб-канала РПЛ.

В текущем сезоне футболист участвовал в 18 матчах, забив 3 гола. "Ахмат" занимает 13 место в турнирной таблице, имея в активе 23 балла.

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