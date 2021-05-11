Глушаков прокомментировал поражение "Химок" от "Спартака"
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков, выступавший с 2013 по 2019 год за "Спартак", поделился мыслями об очном матче двух команд.
Напомним, что "красно-белые" добыли волевую победу со счётом 2:1.
"Рад, что играю в одной команде с такими футболистами. Ребята устали, второй матч играют в меньшинстве, вдесятером. Такое ощущение, что уже на сборах готовятся к следующему сезону. Бились. Очень жаль, что пропустили в концовке... Тяжело ещё что-то добавить.
Не хочется комментировать судей. Ничего уже не изменишь. Если говорить про игру, то "Химки" достойно смотрелись. У нас были хорошие моменты. Да и в первом круге мы особо ничего не позволили сделать "Спартаку". Тогда нам забили, кстати, с пенальти. И сейчас даже в меньшинстве мы могли забить гол. Чуть-чуть не повезло.
Нет ли ощущения, что судьи помогли "Спартаку"? Я не буду говорить на эту тему. Пусть другие рассуждают, судьи помогли или нет... Я просто смотрел футбол и горд за своих ребят. Очень рад, что играю с такими партнёрами. Они как рабочие лошадки выкладываются. Понимаю их расстройство. Как будто сам играл", - сказал Глушаков.
Сам 34-летний хавбек пропустил матч, поскольку не успел полностью восстановиться после травмы колена.
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