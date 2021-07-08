Глушаков прокомментировал продление контракта с "Химками"

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился эмоциями после заключения нового соглашения с клубом.

"Я уже отыграл в "Химках" один сезон, и нам не составило никакого труда договориться. Не было никаких разногласий с руководством клуба, министром спорта. Всё было в рабочем режиме. Долгое время не объявляли [о подписании] - был отпуск, во время которого очень хотелось отдохнуть и "разгрузить" голову. Не хотелось думать о контрактных делах.

Соглашение подписали после начала сборов, я доволен, но сейчас нужно меньше слов - больше двигаться: мне и команде. В том сезоне показали хороший результат, хочется продолжать так же. Будут новые цели, новые задачи, которые надо осуществлять и радовать наших болельщиков. Надеюсь, скоро закончится пандемия, и мы увидим зрителей на трибунах. Нам болельщиков не хватает. Надеюсь, будем их радовать", - сказал 34-летний хавбек.

Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года, сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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