Глушаков прокомментировал продление контракта со "Спартаком"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал продление контракта со своим клубом.

"Счастлив играть в команде Старостиных" - написал в инстаграме 30-летний хавбек, прикрепив фото со стадиона "Открытие Арена".

Напомним, что Глушаков заключил со "Спартаком" контракт до 2020 года. | http://soccernews.ru