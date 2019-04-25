Глушаков прокомментировал разгромное поражение "Спартака" от "Арсенала"
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о поражении команды от тульского "Арсенала" (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России.
"Не надо ничего говорить - извиниться перед болельщиками только. "Спартак" не должен проигрывать с таким результатом. Тяжело говорить, надо сделать выводы, двигаться вперед. "Спартак" еще выиграет чемпионство, новые титулы будут, какие бы игроки и тренеры ни были в команде. Могу только извиниться от лица команды. Разговаривали в раздевалке: так нельзя играть. Почему не было воли к победе - поговорим потом. В чемпионский сезон мы тоже проигрывали - 0:3. Надо забывать и двигаться дальше", - приводят слова Глушакова российские СМИ.
Напомним, что в последних четырех матчах Российской Премьер-Лиги "Спартак" потерпел три поражения. В данный момент "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Следующий матч "Спартак" проведет 29 апреля на своем поле с "Рубином".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|25
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|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Оренбург
|25
|35
|8
|Ростов
|25
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|25
|19
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16