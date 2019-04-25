Глушаков прокомментировал разгромное поражение "Спартака" от "Арсенала"



Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о поражении команды от тульского "Арсенала" (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России.

"Не надо ничего говорить - извиниться перед болельщиками только. "Спартак" не должен проигрывать с таким результатом. Тяжело говорить, надо сделать выводы, двигаться вперед. "Спартак" еще выиграет чемпионство, новые титулы будут, какие бы игроки и тренеры ни были в команде. Могу только извиниться от лица команды. Разговаривали в раздевалке: так нельзя играть. Почему не было воли к победе - поговорим потом. В чемпионский сезон мы тоже проигрывали - 0:3. Надо забывать и двигаться дальше", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Напомним, что в последних четырех матчах Российской Премьер-Лиги "Спартак" потерпел три поражения. В данный момент "красно-белые" занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч "Спартак" проведет 29 апреля на своем поле с "Рубином".

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