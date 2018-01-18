Глушаков прокомментировал шутку Мартиросяна и Урганта об игре сборной России

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал шутку известных юмористов Гарика Мартиросяна и Ивана Урганта, которые сравнили игру сборной России с порно.

"Не надо смешивать. Мы играли достойно и с ведущими сборными. Далеко не надо ходить - пропустили от Аргентины только в концовке. Если бы это было порно, нам бы по пять голов забивали. Понятно же, что это просто типично русский юмор. Ведущие этому учились, они этим занимаются и помогают людям расслабиться и посмеяться. Нет ничего глупее, чем обижаться на комиков", - цитирует 30-летнего хавбека Чемпионат.

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