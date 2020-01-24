Глушаков прокомментировал ситуацию с Кокориным

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Глушаков прокомментировал ситуацию с Кокориным

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поделился мыслями о нашумевшей истории со скандальным переходом форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".

Напомним, что клубы договорились об аренде 28-летнего футболиста, однако сам он отказался менять команду и продолжает тренироваться на сборе "сине-бело-голубых". Хотя сегодня появилась информация, что нападающего всё-таки уговорили присоединиться к аутсайдеру РПЛ.

"Мне сложно рассуждать о причинах такого решения. Не знаю всей "кухни". Я в хороших отношениях с Сашей. Мы с ним увиделись и пообщались после того, как он вышел. Хороший парень. Думаю, он во всём разберётся. Не маленький мальчик, выберет правильный путь. Выйдет ли он на прежний уровень? А почему нет? Ерёменко ведь два года не играл? А сейчас всё у него нормально. Саша ещё молод. С его данными он точно напомнит о себе. Желаю ему удачи. Парень прошёл такой нелёгкий путь... Он ещё всем всё докажет", - сказал Глушаков.

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