Глушаков прокомментировал слухи о главном тренере "Ахмата" Рахимове

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков после матча с "Зенитом" (0:0) в рамках 6-го тура РПЛ рассказал, что думает о главном тренере грозненцев Рашиде Рахимове.



Ранее сообщалось, что наставник потерял контроль над раздевалкой и может быть уволен после встречи с петербургским клубом.

"На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в "Ахмате", уходил и возвращался — значит его здесь ценят, значит, он достойный человек. А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно", - сказал Глушаков.

Рахимов стал главным тренером "Ахмата" осенью 2018 года.

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