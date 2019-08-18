Глушаков прокомментировал слухи о главном тренере "Ахмата" Рахимове
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков после матча с "Зенитом" (0:0) в рамках 6-го тура РПЛ рассказал, что думает о главном тренере грозненцев Рашиде Рахимове.
Ранее сообщалось, что наставник потерял контроль над раздевалкой и может быть уволен после встречи с петербургским клубом.
"На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в "Ахмате", уходил и возвращался — значит его здесь ценят, значит, он достойный человек. А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно", - сказал Глушаков.
Рахимов стал главным тренером "Ахмата" осенью 2018 года.
Читайте также: "Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом", играя в меньшинстве с 7-й минуты. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" и "Динамо" нацелились на Рибери
-
1
Форлан назвал Роналду эгоистом
-
Защитник "Фиорентины" Бираги может перейти в "Интер"
-
Коутиньо прилетел в Мюнхен
-
Маротта заблокировал переход Санчеса в "Интер"
-
1
Симеоне поделился мнением о том, когда лучше закрывать трансферное окно
-
Зинченко: "Мы потеряли очки, и поэтому все забудут о наших 30 ударах"
-
Жиру считает, что нынешний состав "Челси" способен бороться за трофеи
-
Левандовски: "Думаю, Коутиньо не потребуется много времени для адаптации в "Баварии"
-
Глава комитета по этике РФС прокомментировал поведение Семака после матча с "Ахматом"
-
Переход Коноплянки в "Бешикташ" может сорваться
-
Глушаков прокомментировал слухи о главном тренере "Ахмата" Рахимове
-
Манчини: "Балотелли в "Брешиа"? Все зависит от него"
-
Робин ван Перси назвал причину ухода из "Арсенала"
-
Каземиро заявил, что Бэйл необходим "Реалу"
-
Кавани близок к подписанию контракта с "Интер Майами"
-
"А Саня бы забил". Слуцкий поддержал Головина после поражения "Монако"
-
Льоренте интересуется "Интер"
-
Зинченко прервал рекордную серию побед в АПЛ
-
Главные новости дня: 17 августа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Краснодар
|6
|13
|3
|Ростов
|5
|11
|4
|ЦСКА Москва
|5
|10
|5
|Локомотив Москва
|5
|10
|6
|Арсенал Тула
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Крылья Советов
|6
|6
|12
|Динамо Москва
|5
|5
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2