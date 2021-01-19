Глушаков прокомментировал слухи о возвращении Промеса в "Спартак"
Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков считает, что "красно-белым" стоит вернуть вингера Квинси Промеса, ныне выступающего за "Аякс".
"Квинси вписал своё имя в историю клуба, многое сделал для команды, но нужно понять, хочет ли он сам сейчас возвращаться в "Спартак". Тем более что у него действующий контракт и есть другие сопутствующие моменты. Зимой всегда появляется множество трансферных новостей: все куда-то переходят, а потом оказывается, что это были слухи, переговоры, вбросы. Обычная история.
Читал и про Промеса, но не могу сказать, на каких ролях он сейчас в "Аяксе", редко смотрю чемпионат Голландии. Если он в итоге вернётся в Россию, будет интересно - он всегда был отличным футболистом и человеком, "Спартаку" от этого точно хуже не будет", - сказал Глушаков.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.
Не пропустите: В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23