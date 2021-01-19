Глушаков прокомментировал слухи о возвращении Промеса в "Спартак"

Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков считает, что "красно-белым" стоит вернуть вингера Квинси Промеса, ныне выступающего за "Аякс".

"Квинси вписал своё имя в историю клуба, многое сделал для команды, но нужно понять, хочет ли он сам сейчас возвращаться в "Спартак". Тем более что у него действующий контракт и есть другие сопутствующие моменты. Зимой всегда появляется множество трансферных новостей: все куда-то переходят, а потом оказывается, что это были слухи, переговоры, вбросы. Обычная история.

Читал и про Промеса, но не могу сказать, на каких ролях он сейчас в "Аяксе", редко смотрю чемпионат Голландии. Если он в итоге вернётся в Россию, будет интересно - он всегда был отличным футболистом и человеком, "Спартаку" от этого точно хуже не будет", - сказал Глушаков.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

Не пропустите: В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу. | http://soccernews.ru