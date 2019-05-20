Глушаков прокомментировал своё будущее в "Спартаке"
Капитан "Спартака" Денис Глушаков пока не знает, останется ли он в московском клубе.
"Доиграем до конца сезон, а дальше будем думать. Пока я не знаю, что будет", - сказал 32-летний футболист.
Ранее сообщалось, что руководство "Спартака" поставило задачу летом избавиться от Глушакова.
Контракт между сторонами истекает в 2020 году. Зарплата футболиста - 3 миллиона евро.
Интерес к хавбеку проявляют "Ростов", "Крылья Советов" и тульский "Арсенал".
В текущем сезоне Глушаков сыграл за "красно-белых" 25 матчей и забил 3 гола.
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