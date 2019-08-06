Глушаков прокомментировал свой дебют за "Ахмат"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков поделился эмоциями после дебютного выхода на поле в составе грозненской команды.

"Рад вернуться на поле! Травмы позади, впереди – много футбола! Поздравляю всех болельщиков "Ахмата" с победой! Большое спасибо всем за поддержку, ребята провели непростой матч. Рад, что нам удалось взять 3 очка. Но задача – побеждать в каждой игре!" - написал Глушаков в инстаграме.

Напомним, что Глушаков этим летом перешёл из "Спартака" в "Ахмат" на правах свободного агента.

На предсезонных сборах 32-летний футболист получил микронадрыв мышцы, из-за чего пропустил три стартовых матча РПЛ.

Скандальный хавбек смог выйти на поле только в поединке четвёртого тура РПЛ против "Оренбурга". Он провёл около 20 минут, заменив во втором тайме Олега Иванова.

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