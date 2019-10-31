Глушаков прокомментировал свой гол почти с центра поля

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Глушаков прокомментировал свой гол почти с центра поля

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поделился эмоциями после матча 1/8 финала Кубка России против "Луча", в котором он забил гол почти с центра поля.

"Сегодня был не только мой первый мяч за "Ахмат", но и первый в Кубке России. Я везде забивал: и в чемпионате, и в Лиге Чемпионов, а в нашем Кубке - никогда. Но перед игрой на это внимания не обращал - командный результат важнее. Вспомнил уже сейчас, в раздевалке. Гол с центра поля? В официальных матчах это первый такой гол для меня. Забивал с центра поля только в детстве, "Локомотиву".

В такие моменты нет времени думать. Мяч ещё летел, и я понял: "Надо бить". Вратарь выбил мяч, время посмотреть, где он находится, у меня было. Бил первым касанием, потому что другого момента бы не было - меня могли накрыть, а голкипер - вернуться в ворота. Принял самое правильное решение, оно ведь принесло плоды. Главное в таких моментах - точно по мячу попасть. Но и сила тоже нужна", - сказал Глушаков.

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