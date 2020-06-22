Глушаков прокомментировал свой гол в ворота "Крыльев Советов"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков высказался по поводу своего гола "Крыльям Советов" в матче 23-го тура РПЛ.

"Голик-коряжка в ленту! Но голы не пахнут. Если ничего не путаю, то никогда не забивал "Крыльям", где бы ни играл. В первом голе тоже неплохо прицелился, Владимир Ильин дальше все четко исполнил. Ну а потом проверил мускулы Дмитрия Комбарова - брат самоотверженно бросился под удар, как всегда.

Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем. Ждем в гости "Сочи", и отдельно хочу выразить респект землякам из "Ростова". Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение.

"Ростов", "Динамо"… Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фейр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего", - написал футболист в соцсети.

Напомним, по итогам этой встречи Глушаков был признан лучшим игроком матча.

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