Глушаков прокомментировал свой гол в ворота "Крыльев Советов"

1 Теги денис глушаковахмат

Глушаков прокомментировал свой гол в ворота "Крыльев Советов"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков высказался по поводу своего гола "Крыльям Советов" в матче 23-го тура РПЛ.

"Голик-коряжка в ленту! Но голы не пахнут. Если ничего не путаю, то никогда не забивал "Крыльям", где бы ни играл. В первом голе тоже неплохо прицелился, Владимир Ильин дальше все четко исполнил. Ну а потом проверил мускулы Дмитрия Комбарова - брат самоотверженно бросился под удар, как всегда.

Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем. Ждем в гости "Сочи", и отдельно хочу выразить респект землякам из "Ростова". Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение.

"Ростов", "Динамо"… Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фейр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего", - написал футболист в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голик-коряжка в ленту! Но, голы не пахнут Если ничего не путаю, то никогда не забивал “Крыльям”, где бы ни играл. В первом голе тоже неплохо прицелился, @vladimir_ilin11 дальше все четко исполнил. Ну а потом проверил мускулы @kombarov_23 — брат самоотверженно бросился под удар, как всегда . Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем. Ждем в гости “Сочи”, и отдельно хочу выразить респект землякам из “Ростова”. Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение. “Ростов”, “Динамо”… все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр плэй и о том, что здоровье людей важнее всего.#рпл #россия #премьерлига #глушаков#гол

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Напомним, по итогам этой встречи Глушаков был признан лучшим игроком матча.

Не пропустите: "Наполи" продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

yereminz

Любишь СЕКС ? Хочешь трахнуть юную и красивую девочку, тогда регистрируйся и знакомься, здесь девки хотят секса больше чем ты. не упусти свой шанс... регистрация бесплатная и анонимная, вот сайт ---- https://bit.vodka/telku

Ответить

главное

Погребняк вернулся к полноценным тренировкам с "Уралом"

Погребняк вернулся к полноценным тренировкам с "Уралом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов