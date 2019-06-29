Глушаков прокомментировал свой переход в "Ахмат"

Новичок "Ахмата" Денис Глушаков дал комментарии по поводу подписания контракта с грозненским клубом.

"Ахмат" - новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении. Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу и Магомеду Хожахмедовичу за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера "Ахмата" Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер.

Со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы в самое ближайшее время "Ахмат" оказался в еврокубках. Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной, так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!" - написал 32-летний футболист в инстаграме.

Глушаков заключил с "Ахматом" контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев. До этого он шесть лет защищал цвета "Спартака".

СМИ утверждают, что зарплата скандального хавбека составит 1 миллион евро за сезон. В клубе эту информацию опровергают.

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