Глушаков прокомментировал свой переход в "Химки"

Хавбек Денис Глушаков в инстаграме опубликовал фотографии со своей первой тренировки в качестве игрока "Химок".

Ранее стало известно, что 33-летний футболист стал игроком подмосковного клуба.

"Благодарю ФК "Химки" за приглашение! Очень рад присоединиться к новой команде- уже провел первую тренировку. Эмоции - огонь! Соскучился по футболу. PS - я вернулся", - написал футболист.

Прошлый сезон футболист провел в "Ахмате" 27 матчей, отметившись 6 голами и 1 ассистом.

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