Глушаков прокомментировал свой переход в "Химки"

Теги химкиденис глушаков

Глушаков прокомментировал свой переход в "Химки"

Хавбек Денис Глушаков в инстаграме опубликовал фотографии со своей первой тренировки в качестве игрока "Химок".

Ранее стало известно, что 33-летний футболист стал игроком подмосковного клуба.

"Благодарю ФК "Химки" за приглашение! Очень рад присоединиться к новой команде- уже провел первую тренировку. Эмоции - огонь! Соскучился по футболу. PS - я вернулся", - написал футболист.

Прошлый сезон футболист провел в "Ахмате" 27 матчей, отметившись 6 голами и 1 ассистом.

А еще: Денис Глушаков стал игроком "Химок"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Нойер стал лучшим голкипером прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов

Нойер стал лучшим голкипером прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов