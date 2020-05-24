Глушаков прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков высказался по поводу возобновления сезона 21 июня.
"С одной стороны, хотелось уже закончить, все уже в отпуске. С другой стороны, ты футболист, хочешь играть в футбол, и чем быстрее, тем лучше. Плюс есть болельщики. Футбол в любом случае для болельщиков.
Понятно, что чемпионат под риском. Можно было бы уже его закончить и начать потом новый сезон с чистого листа, не гнать лошадей. А то сейчас будем месяц тренироваться, потом за месяц все игры сыграем. Потом небольшая пауза - и опять чемпионат. Не знаю, что из этого получится. Мне самому интересно", - сказал Глушаков.
Напомним, что исполком РФС принял решение возобновить розыгрыш российской Премьер-лиги с 21 июня. Если до 1 июня команды не смогут приступить к подготовке, то рестарт турнира перенесут на 28 июня.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
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|22
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|4
|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20