Глушаков прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков высказался по поводу возобновления сезона 21 июня.

"С одной стороны, хотелось уже закончить, все уже в отпуске. С другой стороны, ты футболист, хочешь играть в футбол, и чем быстрее, тем лучше. Плюс есть болельщики. Футбол в любом случае для болельщиков.

Понятно, что чемпионат под риском. Можно было бы уже его закончить и начать потом новый сезон с чистого листа, не гнать лошадей. А то сейчас будем месяц тренироваться, потом за месяц все игры сыграем. Потом небольшая пауза - и опять чемпионат. Не знаю, что из этого получится. Мне самому интересно", - сказал Глушаков.

Напомним, что исполком РФС принял решение возобновить розыгрыш российской Премьер-лиги с 21 июня. Если до 1 июня команды не смогут приступить к подготовке, то рестарт турнира перенесут на 28 июня.

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