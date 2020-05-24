Глушаков прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ

Теги денис глушаковахмат

Глушаков прокомментировал возможное возобновление сезона РПЛ

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков высказался по поводу возобновления сезона 21 июня.

"С одной стороны, хотелось уже закончить, все уже в отпуске. С другой стороны, ты футболист, хочешь играть в футбол, и чем быстрее, тем лучше. Плюс есть болельщики. Футбол в любом случае для болельщиков.

Понятно, что чемпионат под риском. Можно было бы уже его закончить и начать потом новый сезон с чистого листа, не гнать лошадей. А то сейчас будем месяц тренироваться, потом за месяц все игры сыграем. Потом небольшая пауза - и опять чемпионат. Не знаю, что из этого получится. Мне самому интересно", - сказал Глушаков.

Напомним, что исполком РФС принял решение возобновить розыгрыш российской Премьер-лиги с 21 июня. Если до 1 июня команды не смогут приступить к подготовке, то рестарт турнира перенесут на 28 июня.

Не пропустите: Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году

Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов