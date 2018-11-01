Глушаков прокомментировал возвращение в основу "Спартака"

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Глушаков прокомментировал возвращение в основу "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков оценил свое возвращение в составе "красно-белых", которое состоялось в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (1:0).

"Рад вернуться в команду! Всех с победой! Идем дальше", - написал Глушаков в Инстаграме, при этом закрыв комментарии к посту.

Напомним, что в середине сентября Глушаков и защитник Андрей Ещенко лайкнули видео актера Дмитрия Назарова, который записал критическое стихотворение в адрес тогдашнего наставника команды Массимо Карреры. За это оба футболиста были переведены в дублирующий состав. После отставки Карреры Глушаков и Ещенко вернулись в основной состав.

Не пропустите: Фанаты "Спартака" освистали Глушакова перед матчем с "Анжи". | http://soccernews.ru

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