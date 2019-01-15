Глушаков пропустил тренировку "Спартака"

Теги спартак москваденис глушаковалександр ташаев

Глушаков пропустил тренировку "Спартака"

Московский "Спартак" отчитался о сегодняшней тренировке, которая прошла в рамках подготовки к весенней части сезона на сборе в ОАЭ.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном твиттере "красно-белых", занятие в целях профилактики пропустили вратарь Владислав Терешкин и полузащитник Денис Глушаков.

А вот хавбек Александр Ташаев напротив вернулся к полноценной работе в общей группе. Ранее футболист тренировался индивидуально под присмотром физиотерапевтов.

Не пропустите: "Сантос" хочет купить полузащитника "Спартака". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вратарь "Зенита" Лодыгин близок к переходу в клуб из Чемпионшипа

Вратарь "Зенита" Лодыгин близок к переходу в клуб из Чемпионшипа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов