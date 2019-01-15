Глушаков пропустил тренировку "Спартака"

Московский "Спартак" отчитался о сегодняшней тренировке, которая прошла в рамках подготовки к весенней части сезона на сборе в ОАЭ.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном твиттере "красно-белых", занятие в целях профилактики пропустили вратарь Владислав Терешкин и полузащитник Денис Глушаков.

А вот хавбек Александр Ташаев напротив вернулся к полноценной работе в общей группе. Ранее футболист тренировался индивидуально под присмотром физиотерапевтов.

Не пропустите: "Сантос" хочет купить полузащитника "Спартака". | http://soccernews.ru