Глушаков пропустит несколько дней из-за травмы спины

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Глушаков пропустит несколько дней из-за травмы спины

Капитан "Спартака" Денис Глушаков получил повреждение в товарищеском матче против софийского ЦСКА (0:0).

"Сильный ушиб поясничной области. Надеюсь, что за пару дней все уладится, и в следующих матчах на сборе Денис сыграет", – сказал руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.

"Очень сильный ушиб попал в нерв. Защемило грушевидную мышцу. Соперник разыгрывал штрафной, я катился под мяч, а соперник делал рывок и попал мне коленом. Заменился, и через 15 минут плюс-минус отпустило. Хотя болит до сих пор и будет болеть ещё какое-то время. Если врачи сказали, что на восстановление уйдёт лишь пара дней, то надеюсь, что так и будет.

На сборах играем на фоне нагрузок, и получаются вялые матчи, не такие интересные для фанатов. Дебют Максимовича? Это, скорее, вопрос к тренерам, но вроде всё хорошо, на ноль сыграли", - рассказал сам Глушаков. 

Не пропустите: "Спартак" сыграл с софийским ЦСКА вничью в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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