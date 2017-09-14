Сегодня капитан московского "Спартака" Денис Глушаков прошел медобследование, чему причиной послужила полученная им травма во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против словенского "Марибора".

Как информирует официальный сайт "красно-белых", у футболиста было выявлено частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра. На восстановление ему понадобится ориентировочно две недели.

Напомним, матч "Спартака" против "Марибора" завершился со счетом 1:1. | soccernews.ru