Глушаков прошел медобследование

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Глушаков прошел медобследованиеСегодня капитан московского "Спартака" Денис Глушаков прошел медобследование, чему причиной послужила полученная им травма во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против словенского "Марибора".

Как информирует официальный сайт "красно-белых", у футболиста было выявлено частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра. На восстановление ему понадобится ориентировочно две недели.

Напомним, матч "Спартака" против "Марибора" завершился со счетом 1:1. | soccernews.ru

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