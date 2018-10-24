Глушаков проведет встречу с фанатами "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков проведет встречу с фанатами своего клуба, информирует Спорт24.

По сведениям источника, 31-летний хавбек желает лично пообщаться с болельщиками, чтобы ответить на имеющиеся к нему вопросы и узнать, почему его считают главным виновником увольнения наставника "красно-белых" Массимо Карреры.

Сам футболист уже подтвердил, что эта встреча входит в его планы.

Напомним, Рианчо высказался о получении им новой должности в "Спартаке". | soccernews.ru