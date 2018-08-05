Глушаков провёл 150-й матч за "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков принял участие в матче второго тура чемпионата России против "Локомотива".

Эта игра стала для 31-летнего футболиста 150-й в составе "красно-белых". В этих поединках хавбек забил 20 голов и сделал 10 результативных передач.

Напомним, что Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года.

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