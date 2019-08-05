Глушаков провел дебютный матч за "Ахмат"

Хавбек Денис Глушаков провел первый поединок за "Ахмат".

Футболист принял участие в игре 4-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:1). На 72-й минуте матча лн сменил на поле Олега Иванова.

Напомним, что Глушаков не играл в первых трех турах из-за повреждения.

До "Ахмата" Глушаков семь лет защищал цвета московского "Спартака". С грозненским клубом игрок подписал контракт по схеме "1+1".

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