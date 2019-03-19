Глушаков: провели матч в честь Юбилея дяди
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что последний матч провел в честь юбилея со дня рождения своего дяди Валерия.
В воскресенье, 17 марта, Глушакову могло бы исполнится 60 лет.
"Провели матч в честь Юбилея дяди, Валерия Глушакова. Огромное спасибо Юрию Васильевичу Гаврилову, Вагизу Назировичу Хидиятуллину, Анатолию Александровичу Соловьеву, Валерию Ивановичу Новикову, Виктору Андреевичу Колядко, Евгению Николаевичу Дулыку и другим ветеранам "Спартака" и ЦСКА, где играл дядя. Все приехали, несмотря на рабочий день. Без вас этот день был бы неполноценным! Человек живет до тех пор, пока память о нем жива!" - написал игрок.
Валерий Глушаков скончался 29 марта 2017 года. Он защищал цвета таких команд, как ЦСКА, "Спартак" и другие. По окончании карьеры футболиста Валерий работал администратором в "Торпедо".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11