Глушаков: провели матч в честь Юбилея дяди

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что последний матч провел в честь юбилея со дня рождения своего дяди Валерия.

В воскресенье, 17 марта, Глушакову могло бы исполнится 60 лет.

"Провели матч в честь Юбилея дяди, Валерия Глушакова. Огромное спасибо Юрию Васильевичу Гаврилову, Вагизу Назировичу Хидиятуллину, Анатолию Александровичу Соловьеву, Валерию Ивановичу Новикову, Виктору Андреевичу Колядко, Евгению Николаевичу Дулыку и другим ветеранам "Спартака" и ЦСКА, где играл дядя. Все приехали, несмотря на рабочий день. Без вас этот день был бы неполноценным! Человек живет до тех пор, пока память о нем жива!" - написал игрок.

Валерий Глушаков скончался 29 марта 2017 года. Он защищал цвета таких команд, как ЦСКА, "Спартак" и другие. По окончании карьеры футболиста Валерий работал администратором в "Торпедо".

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