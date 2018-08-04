Глушаков проводил часть матча с "Локомотивом" в шлеме

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков проводил часть матча второго тура чемпионата России против "Локомотива" в шлеме.

Хавбек "красно-белых" надел специальную экипировку на 30-й минуте в связи с травмой головы, полученной в результате столкновения с партнёром по команде Зе Луишем.

Однако уже после перерыва Глушаков вышел на поле без защитного приспособления. | http://soccernews.ru