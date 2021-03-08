Глушаков раскрыл секрет разгромной победы "Спартака" над "Краснодаром"

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как повлиял на некоторых футболистов "красно-белых" после поражения от "Рубина" (0:2) в 20-м туре РПЛ.

"Некоторые игроки приехали ко мне, в бане посидели и уже 2:0 ведут (в начале матча с "Краснодаром" - примечание Soccernews). Вот в чём дело, оказывается. У нас есть человеческие отношения с кем дружу. Я всегда рад видеть друзей. Кто там был, не хочу называть. Промеса не было. У него были какие-то дела с переподписанием контракта, дела с жильем, агентом. После мы связались, поговорили обо всём этом", - поведал Глушаков.

В итоге "Спартак" дома разгромил "Краснодар" со счётом 6:1 и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Глушаков выступал за московский клуб с 2013 по 2019 год, сыграл 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 ассистов.

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