Глушаков раскрыл секрет своего футбольного долголетия

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, благодаря чему он в 34 года продолжает выступать на высоком уровне.

"Во-первых, это генетически. У меня спортивная семья, как говорится, спортивная династия. Во-вторых, нужно работать и тренироваться. Если у тебя есть это в душе, прежде всего ты работаешь для себя, а не для кого-то. Если ты бегаешь на тренировках, значит, покажешь результат и на футбольном поле. Если ты приезжаешь вечером домой и у тебя есть пробежка ещё какая-то, если тебе это надо, ты за такое время уже изучил свой организм. Надо ли тебе бегать, надо ли тебе восстановиться, может, где-то взять паузу.

Понятно, что со сладким завязал. Так-то я люблю сладкое покушать, но сахар не ем. Макароны, мясо стал меньше есть, больше - рыбу. Ты анализируешь, что тебе полезно, что тебе неполезно, что тебе надо, а что нет. Может, кто-то любит пельмени поесть, мясо съесть, ему, наоборот, будет хорошо от этого. Каждый ищет индивидуальный подход к своему организму. Наверное, в этом и есть залог профессионального футболиста, потому что с каждым годом о чём-то думать или выдумывать себе не надо. Зачем выдумывать велосипед, если за нас его уже выдумали?" - сказал Глушаков.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Химки" 13 матчей и забил 6 голов. Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до июня 2024 года.

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