Глушаков рассказал, были ли у него переговоры о возвращении в "Спартак" или "Локомотив"
Известный российский футболист Денис Глушаков в эфире передачи "Коммент. Шоу" прокомментировал слухи вокруг своего будущего.
"Вариант с возвращением в "Спартак"? Я не знаю, откуда слухи. Меня женили без меня. Кто-то сам закидывает эту информацию, сам на неё отвечает. У меня никаких переговоров не было. Я не общался ни с кем. Из "Локомотива" тоже ни с кем не общался.
Где продолжу карьеру? Жду варианта. Думаю, что в ближайшие дни прояснится моя судьба. Есть нюансы, вопросики, которые надо решить", - рассказал Глушаков.
Напомним, что летом хавбек покинул "Ахмат" в качестве свободного агента и с тех пор остаётся без команды.
Ранее сообщалось, что Глушаков хочет найти клуб в Москве или близлежащих регионах, чтобы быть ближе к своей новой девушке футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22