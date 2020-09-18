Глушаков рассказал, были ли у него переговоры о возвращении в "Спартак" или "Локомотив"

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Глушаков рассказал, были ли у него переговоры о возвращении в "Спартак" или "Локомотив"

Известный российский футболист Денис Глушаков в эфире передачи "Коммент. Шоу" прокомментировал слухи вокруг своего будущего.

"Вариант с возвращением в "Спартак"? Я не знаю, откуда слухи. Меня женили без меня. Кто-то сам закидывает эту информацию, сам на неё отвечает. У меня никаких переговоров не было. Я не общался ни с кем. Из "Локомотива" тоже ни с кем не общался.

Где продолжу карьеру? Жду варианта. Думаю, что в ближайшие дни прояснится моя судьба. Есть нюансы, вопросики, которые надо решить", - рассказал Глушаков.

Напомним, что летом хавбек покинул "Ахмат" в качестве свободного агента и с тех пор остаётся без команды.

Ранее сообщалось, что Глушаков хочет найти клуб в Москве или близлежащих регионах, чтобы быть ближе к своей новой девушке футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

Не пропустите: Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко. | http://soccernews.ru
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