Глушаков рассказал, где он живет в Грозном

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Глушаков рассказал, где он живет в Грозном
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что ему нравится жить в Чеченской Республики.

"Я живу рядом с улицей Путина. Проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали. Успел побывать в нескольких местных музеях: Музей Ахмата Кадырова и Национальный музей Чеченской республики. Видел кабинет Ахмата Кадырова, его вещи, награды. Ничего помпезного в его доме нет, простая рабочая обстановка", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".

33-летний Глушаков выступает за "Ахмат" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за грозненский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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