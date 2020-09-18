Глушаков рассказал, как футболисты "Ахмата" расслаблялись после матчей

Бывший полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поведал, как игроки грозненской команды снимали стресс после матчей.

"Сначала я не знал, где и что можно достать. В команде есть осетины, да и Осетия недалеко. Можно было организовать доставку осетинских пирогов и "холодненького" после матчей. Так хотели сплотить команду в концовке чемпионата.

Но я больше двух бутылок пива не пью, потому что начинает расти живот. После игры тяжело спать, поэтому позволяю один-два бокала вина", - рассказал Глушаков в эфире передачи "Коммент. Шоу".

Напомним, что хавбек перешёл в "Ахмат" летом 2019 года из "Спартака", отыграл один сезон, после чего покинул клуб в качестве свободного агента. Сейчас он ищет себе новую команду.

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