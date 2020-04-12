Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, выступающий за "Ахмат", рассказал, как его перевел в молодежный состав тогдашний главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.
"Лайк стихотворению Назарова поставил автоматом, хотя я послушал и сначала решил, что не будет, а потом увидел, что это благотворительный фонд, поставил. Каррера психанул, но к этому все шло. Он уже хотел поменять капитана, устраивал постановочные сцены, все это было некрасиво. Хотя мы хотели с Ещенко с ним поговорить, но он не захотел", - приводит слова Глушакова телеканал "Матч ТВ".
Напомним, что вместе с Глушаковым в дубль был переведен защитник Андрей Ещенко. После увольнения из "Спартака" Каррера на прощальный обед пригласил Ещенко, но не Глушакова. При новом наставнике оба игрока вернулись в основной состав команды.
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