Глушаков рассказал, как он остался капитаном "Спартака"

Теги спартак москваденис глушаков

Глушаков рассказал, как он остался капитаном "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что он мог лишиться капитанской повязки после того, как главным тренером команды стал Олег Кононов.

"Кононов пришел и собрал собрание, на котором спросил будет ли команда избирать нового капитана. Все промолчали, поэтому меня оставили до конца сезона. На тренировку приезжаю пораньше, чтобы в тренажерный зал зайти, пресс покачать", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Напомним, что у хавбека был серьезный конфликт с бывшим главным тренером Массимо Каррерой.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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