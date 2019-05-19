Глушаков рассказал, как он остался капитаном "Спартака"



Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что он мог лишиться капитанской повязки после того, как главным тренером команды стал Олег Кононов.

"Кононов пришел и собрал собрание, на котором спросил будет ли команда избирать нового капитана. Все промолчали, поэтому меня оставили до конца сезона. На тренировку приезжаю пораньше, чтобы в тренажерный зал зайти, пресс покачать", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Напомним, что у хавбека был серьезный конфликт с бывшим главным тренером Массимо Каррерой.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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