Глушаков рассказал, как он предохраняется от коронавируса

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, каким образом он защищается от заболевания китайским коронавирусом COVID-19.

"Я ел чеснок все зимние сборы и не догадывался вообще о коронавирусе. Ничего о нем не знал, пока он до нас не дошел.

Рецепты? Я бы тебе все рассказал, но все для прямого эфира. Но я много ем чеснока на сборах, побольше зелени – она у нас настоящая, а не пластмассовая. С чесноком вот тут все в порядке, с остальным есть проблемы", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".

В настоящее время во всем мире более 764 тысячи человек заразились коронавирусом COVID-19. Число умерших превысило 36 тысяч человек. Из-за коронавируса приостановлены еврокубки и все национальные чемпионаты, кроме Беларуси.

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