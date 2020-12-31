Глушаков рассказал, как "проставляется" в бане при переходе в новую команду
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поведал о традиции устраивать вечеринку в бане после трансфера в клуб.
"В банях часто проставляются новички - так я делал в "Спартаке" и "Химках". Существует даже традиция, что те, кто проставились, заиграли. А тех, кто не проставился, уже и не помню, таких много было, но они в других командах и первых лигах. Сглаз будто какой-то, хаха. А вот я и Мирзов проставились в "Химках" - пошло-поехало. Мои проставы обычно такие. Собрались в бане 15-20 футболистов, попарились, все легли под веники. Потом раки и пиво. Кто хотел, пил квас или лимонную воду с мёдом.
В бане пить плохо. Надо сначала попариться, сделать два-три захода под веники, сесть отдохнуть и только потом поддавать. Пить крепкие алкогольные напитки выше 40 градусов - ненормально. Бокал пива - нормально. Его все в бане пьют. После игр в Европе вообще заведено выпить бокал пива, там в раздевалках пивные ящики стоят. В России тоже особенно не запрещают, уже другое поколение выросло, да и футбол не стоит на месте. Все восстанавливаются по-разному, а тренеру важно, чтобы игрок бегал и двигался, а как себя готовит после игры - уже дело игрока. Как хожу в бане? Просто заматываюсь. Чего стесняться?" - сказал Глушаков.
В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за "Химки" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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