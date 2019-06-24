Глушаков рассказал о драке в раздевалке сборной России на Евро-2016

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Глушаков рассказал о драке в раздевалке сборной России на Евро-2016

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков сообщил о конфликте с партнером по команде Романом Широковым на чемпионате Европы 2016 года.

"Бил одного, попал в другого. Федя Смолов подтолкнул. Он хотел разнять, и подтолкнул, и получил другой. С Широковым были конфликты какие-то, разговоры ни о чем. Об игре, о жизни, о командах. Он тогда перешел в ЦСКА, все накопилось", - рассказал Глушаков в интервью YouTube-каналу "Макарена".

На Евро-2016 сборная России набрала одно очко в трех матчах группы и не сумела выйти в плей-офф. Россияне стартовали ничьей с Англией (1:1), но затем потерпели поражения от Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

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