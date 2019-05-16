Глушаков рассказал о переходе в "Спартак" в 2013 году

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Глушаков рассказал о переходе в "Спартак" в 2013 году

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своем переходе в стан "красно-белых" в 2013 году из "Локомотива".

"Я устал. Просто играл, и ничего мы не выигрывали. Мне психологически надо было сменить обстановку, команду", - сказал Глушаков в эфире телеканала "Матч Премьер".

32-летний Глушаков обошелся "Спартаку" в восемь миллионов евро. Всего за спартаковцев он провел 173 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. В составе "красно-белых" хавбек становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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