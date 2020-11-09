Глушаков рассказал о прогрессе "Химок" в текущем сезоне РПЛ

Хавбек "Химок" Денис Глушаков высказался о результатах команды в текущем розыгрыше.



В последнем матче клуба (с "Рубином" - 2:0) футболист забил свой дебютный гол.



"Когда выигрываешь, всегда всё в кайф. Есть к чему стремиться, чтобы больше кайфовать. Не хотел бы сравнивать, что было и что сейчас. На данный момент у нас есть команда, есть коллектив. У нас одна цель - выигрывать, потому что мы себя ещё не обезопасили от вылета. Вся борьба впереди. Не хотел бы, чтобы меня или Мирзова как-то выделяли, это неправильно. Это не теннис и не бокс.

На что способны "Химки" в нынешнем сезоне? Надо смотреть после пяти оставшихся туров, потом ещё сборы будут. Наверное, пополнение игроков новых будет какое-то. Очень сложный был календарь игр, но мы выдержали этот пресс и нагрузку", - заявил игрока в эфире "Матч ТВ".

После 14 туров РПЛ "Химки" занимают 4 место в турнирной таблице.

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