Глушаков рассказал о судействе в матче с "Ростовом"

Хавбек грозненского "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о плюсах минусах системы ВАР после ничейного матча 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:1).

"Что касается разборов ВАР сегодня, то у системы есть свои плюсы и минусы. Не нравится, что сбивается темп, так как иногда спорные моменты очень долго рассматривают. Но в то же время, наверное, принимаются правильные решения, и возможные судейские промахи не ломают игру. В любом случае эти правила едины для всех. Добавлю, что тема судейства всегда вызывает много вопросов и находится под пристальным вниманием. Сейчас как раз сменился глава судейского корпуса, так что посмотрим, что будет", - цитирует Глушакова "Спорт-Экспресс".

"Ахмат" занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 баллов.

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