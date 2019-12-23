Глушаков рассказал о своем скандальном разводе с бывшей женой
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о скандальном бракоразводном процессе с бывшей супругой Дарьей.
"Изначально Дарье были предложены абсолютно адекватные условия, чтобы все поделить поровну и закончить эту историю. Но она выбрала другой путь и стала игрушкой в чужих руках. Год назад, кстати, предсказывал именно такое развитие событий, и так все и происходит. А могло все закончиться тихо и быстро потухнуть.
Есть решение суда, по которому бывшая жена получит недвижимость и уже получила компенсацию за расторжение контракта со "Спартаком" и алименты по этому контракту.
Дарья уже где-то говорила в деталях о том, что получает. Это немаленькие деньги. А сейчас утверждает, что на триста тысяч алиментов не проживет. Наверное, надо меньше ходить по дорогим салонам. Пора спускаться с небес. И надо еще посмотреть, какие зарплаты в среднем по стране.
Уважаю любое решение судебной инстанции: все это Дарья получает в соответствии с законом. Больше боюсь, чтобы у нее это не отобрали. Еще давно говорил, что отобрать могут, и мои дети останутся без жилья. По моей информации, квартиры уже выставлены на продажу — причем даже до окончательного судебного решения.
Из-за этого больше всего переживаю, поэтому готов договариваться. Детям готов отдать все, и могу посоветовать Дарье, пока не поздно, переписать имущество на детей", - приводят слова Глушакова российские СМИ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15