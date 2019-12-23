Глушаков рассказал о своем скандальном разводе с бывшей женой

1 Теги ахматденис глушаков

Глушаков рассказал о своем скандальном разводе с бывшей женой

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о скандальном бракоразводном процессе с бывшей супругой Дарьей.

"Изначально Дарье были предложены абсолютно адекватные условия, чтобы все поделить поровну и закончить эту историю. Но она выбрала другой путь и стала игрушкой в чужих руках. Год назад, кстати, предсказывал именно такое развитие событий, и так все и происходит. А могло все закончиться тихо и быстро потухнуть.

Есть решение суда, по которому бывшая жена получит недвижимость и уже получила компенсацию за расторжение контракта со "Спартаком" и алименты по этому контракту.

Дарья уже где-то говорила в деталях о том, что получает. Это немаленькие деньги. А сейчас утверждает, что на триста тысяч алиментов не проживет. Наверное, надо меньше ходить по дорогим салонам. Пора спускаться с небес. И надо еще посмотреть, какие зарплаты в среднем по стране.

Уважаю любое решение судебной инстанции: все это Дарья получает в соответствии с законом. Больше боюсь, чтобы у нее это не отобрали. Еще давно говорил, что отобрать могут, и мои дети останутся без жилья. По моей информации, квартиры уже выставлены на продажу — причем даже до окончательного судебного решения.

Из-за этого больше всего переживаю, поэтому готов договариваться. Детям готов отдать все, и могу посоветовать Дарье, пока не поздно, переписать имущество на детей", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"уже получила компенсацию за расторжение контракта со "Спартаком"WTF?

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