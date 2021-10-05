Глушаков рассказал о своей травме, полученной в сборной России

Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о своей травме, которую он получил на тренировке сборной России.

"Закончил тренировку раньше из-за небольшого повреждения задней поверхности бедра. Буду ли готов к первому матчу? Так загадывать нельзя. Какие эмоции по возвращению в сборную? Сборная и сборная, герб на груди есть. Каждый футболист мечтает выступать за сборную. Неоднократно говорил, что моя цель вернуться в нее", – приводит слова Глушакова "Чемпионат".

Напомним, что сборная России проведет два матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

В нынешнем сезоне 34-летний Глушаков провел за "Химки" 11 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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