Глушаков рассказал о своей травме, полученной в сборной России
Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о своей травме, которую он получил на тренировке сборной России.
"Закончил тренировку раньше из-за небольшого повреждения задней поверхности бедра. Буду ли готов к первому матчу? Так загадывать нельзя. Какие эмоции по возвращению в сборную? Сборная и сборная, герб на груди есть. Каждый футболист мечтает выступать за сборную. Неоднократно говорил, что моя цель вернуться в нее", – приводит слова Глушакова "Чемпионат".
Напомним, что сборная России проведет два матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
В нынешнем сезоне 34-летний Глушаков провел за "Химки" 11 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: Тренер сборной России высказался о ситуации Лунева в "Байере". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" назвал сроки восстановления группы травмированных игроков
-
Сафонов номинирован на премию "Джентльмен года". Жена обвинила футболиста в измене
-
Легендарный Маттеус развелся с женой-россиянкой
-
Карпин высказался о предложении проводить чемпионаты мира каждые два года
-
УЕФА приписал Крым к Украине во время презентации Евро-2024
-
Глушаков рассказал о своей травме, полученной в сборной России
-
Деле Алли закрутил роман с дочерью Гвардиолы (фото)
-
ПСЖ решил купить Холанда
-
Жена Матвея Сафонова сообщила о расставании с футболистом
-
Карпин громко высказался об отказе Дзюбы от вызова в сборную России
-
Роналду и Хабиб провели дуэль взглядов (видео)
-
Мбаппе раскрыл детали своего конфликта с Неймаром
-
В "Спартаке" сделали заявление о здоровье Федуна
-
Два игрока сборной России получили травмы на тренировке
-
"Барселона" повысит цену на молодого таланта до 500 миллионов евро
-
Карпин ярко отреагировал на отставку Прядкина
-
Капитаны "Барселоны" недовольны Пике
-
Левандовски высказался о возможном получении "Золотого мяча"
-
Директор ПСЖ раскритиковал поведение "Реала" по отношению к Мбаппе
-
Два основных защитника "Реала" могут вернутся в строй уже к матчу с "Шахтером"