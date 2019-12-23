Глушаков рассказал о своих отношениях с Каррерой

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Глушаков рассказал о своих отношениях с Каррерой

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков, ранее выступавший за "Спартак", заявил, что он всегда был честен в отношениях с бывшим главным тренером московского клуба Массимо Каррерой.

"Всегда был честен, и в отношении Карреры тоже. Якобы что во время одного хоккейного матча я кому-то сказал, что Массимо ничего не решает. Так это и так было всем уже известно. В октябре 2017-го я говорил, что не считаю его топ-тренером. На следующий день пришел к нему, пожал руку и сказал: "Извини, ничего личного, это просто мое мнение". Ведь он до "Спартака" никого и не тренировал.

Сейчас Массимо возглавил АЕК, и, конечно, хочу пожелать ему удачи. Были на него какие-то обиды, но я искренне благодарю его за чемпионский сезон — мы были крепкой, боеспособной командой, выиграли титулы вместе. Был коллектив, костяк, руководство и болельщики за спиной", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Напомним, что Каррера отстранил Глушакова и защитника "Спартака" Андрея Ещенко от основного состава так как игроки лайкнули в социальной сети стихотворение, которое содержало в себе критику в адрес итальянского специалиста. После отставки Карреры оба игрока вернулись к работе с основой.

Не пропустите: Глушаков сходил в баню вместе с футболистами "Спартака". | http://soccernews.ru
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