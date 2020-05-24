Глушаков рассказал о своих планах стать тренером

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что хотел бы стать тренером в будущем. 33-летний игрок пошутил, что возглавил бы сразу сборную России.

"Стану тренером, тебя (обращаясь к ведущему Нобелю Арустамяну) возьму агентом игроков покупать. Будешь деньги рубить - откаты, закаты...

Вижу себя тренером. Сразу в сборную пойду! Станислав Саламович закончит, пойду вместо него. Я шучу!" - сказал футболист.

Напомним, летом 2019 года хавбек перешел из "Спартака" в "Ахмат".

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