Глушаков рассказал о своих планах стать тренером
Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что хотел бы стать тренером в будущем. 33-летний игрок пошутил, что возглавил бы сразу сборную России.
"Стану тренером, тебя (обращаясь к ведущему Нобелю Арустамяну) возьму агентом игроков покупать. Будешь деньги рубить - откаты, закаты...
Вижу себя тренером. Сразу в сборную пойду! Станислав Саламович закончит, пойду вместо него. Я шучу!" - сказал футболист.
Напомним, летом 2019 года хавбек перешел из "Спартака" в "Ахмат".
А еще: "Ахмат" продлит контракты с Глушаковым и другими игроками до конца сезона| http://soccernews.ru
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