Глушаков рассказал, почему он не является топовым игроком

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Глушаков рассказал, почему он не является топовым игроком

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о своем уровне.

"Почему я не топ-игрок? При всем уважении, "Спартак" - великий клуб и народная команда, но в последнее время мы не так часто играем в Лиге Чемпионов. Если бы я играл в "Реале" или "Барселоне", тогда можно было бы говорить, что я - топ. А так… Просто добротный футболист" - приводят слова Глушакова российские СМИ.

В этом сезоне Глушаков сыграл 30 матчей, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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