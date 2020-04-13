Глушаков рассказал, почему он перешел из "Локомотива" в "Спартак"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков поделился воспоминаниями о своем переходе из "Локомотива" в "Спартак" в 2013 году.

"Отсутствие титулов угнетало. Увидел в журнале сравнение футболистов, у меня там нет титулов… И решил уходить. Как раз предложение имелось", – приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

Глушаков выступал за "Локомотив" на протяжении пяти лет. В "Спартак" он перешел за восемь миллионов евро. В составе "красно-белых" хавбек стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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