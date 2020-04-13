Глушаков рассказал, почему он перешел из "Локомотива" в "Спартак"
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков поделился воспоминаниями о своем переходе из "Локомотива" в "Спартак" в 2013 году.
"Отсутствие титулов угнетало. Увидел в журнале сравнение футболистов, у меня там нет титулов… И решил уходить. Как раз предложение имелось", – приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
Глушаков выступал за "Локомотив" на протяжении пяти лет. В "Спартак" он перешел за восемь миллионов евро. В составе "красно-белых" хавбек стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20